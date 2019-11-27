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Hastaneye kaldırılan Gülay Sezer'den sevenlerine mesaj durumum gayet iyi!

Geçtiğimiz hafta vücudundaki yüksek enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan sanatçı Gülay Sezer, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Hastaneye kaldırılan Gülay Sezer'den sevenlerine mesaj durumum gayet iyi!
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Geçen hafta kanındaki yüksek enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Gülay'ın sevenlerine iyi haberi var. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi veren Gülay, ''sağlık durumum gayet iyi'' şeklindeki açıklamasıyla sevenlerinin yüreğine su serpti. 

KANINDA YÜKSEK ENFEKİYON ÇIKMIŞTI 

Güzel sesi ile 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Gülay, geçen hafta kanında yüksek enfeksiyon çıkması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce iki kez kanseri yenen 49 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla durumunun iyi olduğunu bildirdi. 

"DURUMUM GAYET İYİ"

Hayranları tarafından sağlık durumu merak edilen Gülay, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan ünlü sanatçı altına bu notu düştü: "Sevgili dostlarım. Mesajlarınızı zaman zaman görüyorum ve beni merak ettiğinizi biliyorum fakat çoğunlukla çok yorgun olduğum için sizlere cevap veremiyorum. Durumum gayet iyi ancak tamamen iyileşip hastaneden çıkabilmek için bolca dinlenmem gerekiyor, ben de öyle yapıyorum. Yakında görüşmek üzere. Sevgimle"

Hastaneye kaldırılan Gülay Sezer'den sevenlerine mesaj durumum gayet iyi!

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