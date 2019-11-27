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Diyabet deri enfeksiyonu riskini yüzde 50 arttırıyor aman dikkat!

Türkiye’de ve dünyada diyabetli hasta sayısı her geçen gün artıyor. Çağın salgını diyabetin enfeksiyon riskini yüzde 50 arttırdığını biliyor muydunuz?

Diyabet deri enfeksiyonu riskini yüzde 50 arttırıyor aman dikkat!
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Uzmanlar uyarıyor! Aman dikkat! Çağın salgını diyabet rahatsızlığı enfeksiyon riskini yüzde 50 arttırıyor. Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman'dan öğrendik.

DİYABET DERİ ENFEKSİYONU RİSKİNİ YÜZDE 50 ARTTIRIYOR 

Türkiye’de ve dünyada diyabetli hasta sayısı her geçen gün artıyor. Çağın salgını diyabetin özellikle çeşitli organlarda yarattığı etkinin istenmeyen sonuçlara neden olabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman “Diyabetik hastalarda deri enfeksiyonları diyabeti olmayanlara göre yüzde 25-50 oranında daha sık görülüyor. Bu riski arttıran önemli faktörler arasında kan şekeri yüksekliği yer alıyor” açıklamasında bulundu.

Diyabetik hastalarda deri enfeksiyonları riskini arttıran faktörler arasında kan şekeri yüksekliği, his kaybı ve damar hastalıklarının yer aldığını vurgulayan Salman, “Diyabetik hastalarda vücudun savunma hücreleri kan şekeri yüksekliği nedeniyle görevini yerine getiremiyor ve böylece deri enfeksiyonlara eğilim artıyor” dedi.

 DERİ ENFEKSİYONLARI HIZLI BİR ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLMELİ 

Diyabetik hastalarda meydana gelen deri enfeksiyonlarının hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Diyabetik hastalarda sık gördüğümüz deri enfeksiyonları; çıban olarak bilinen Folikülit/Furonkül dediğimiz kıl kökü enfeksiyonları, deri apseleri, kasık ve koltuk altı gibi katlantı bölgelerinde seyreden mantar ya da bakteriyel enfeksiyonlar, ayak üzeri, bacak ve yüz bölgesinde gelişebilen selülit/erizipel (yılancık) dediğimiz enfeksiyonlar ve ayak ve tırnak mantar enfeksiyonları olarak adlandırabiliriz” şeklinde konuştu. Enfeksiyonun türüne göre belirtilerinin de farklılık gösterdiğini anlatan Dr. Salman, “Özellikle selülit/erizipel gibi enfeksiyonlar tedavi edilmezse ateş, üşüme, titreme, halsizlik, ciddi bacak ağrısına sebep oluyor. Mantar enfeksiyonları tedavi edilmediğinde mantar yayılabilir ve bulaşıcılığı nedeniyle diğer bireyler de etkilenebilir” şeklinde konuştu.

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