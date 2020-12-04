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Hazar Ergüçlü'den 'Brad Pitt mi, Onur Ünlü mü?' sorusuna yanıt iğrençsiniz!

Yönetmen Onur Ünlü'yle uzun bir süredir aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu.

Hazar Ergüçlü'den 'Brad Pitt mi, Onur Ünlü mü?' sorusuna yanıt iğrençsiniz!
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Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan genç oyuncu Hazar Ergüçlü'ye, 'O mu Bu mu' köşesinde, “Kiminle paraşütle atlamak isterdin” sorusu yöneltildi. Ergüçlü'nün verdiği yanıt ise güldürdü.

"Onurcuğum tabii ki"

Ekrana yansıttığı fotoğraflarda ikişerli halde Türkiye’den ve dünyadan ünlü isimleri gösteren İbrahim Selim, Ergüçlü’den seçim yapmasını istedi. Slaytın sonunda ekrana yansıtılan fotoğraflarla birlikte “Brad Pitt mi, Onur Ünlü mü?” sorusuna ünlü oyuncu, "Ay iğrençsiniz, kalkıp gidiyorum! Onurcuğum tabii ki" yanıtını verdi.

İki yıldır birlikteler

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle çok konuşulan 28 yaşındaki Hazar Ergüçlü ile 47 yaşındaki sevgilisi Onur Ünlü, iki yıldır birliktelik yaşıyor. 

Hazar Ergüçlü kimdir?

Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğmuştur. Kıbrıs Türkü oyuncudur.

 Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır.

Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. En son 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Cansu karakterini canlandırmıştır. En son 2017 Kasım’da başlamış olan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırmıştır.

 

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