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Kenan Doğulu Remix yarışması başlıyor Cem Yılmaz'da jüride yer alıyor!

Tüm müzikseverlerin katılabileceği Kenan Doğulu Remix yarışması başlıyor! Projenin jürisinde Cem Yılmaz da yer alacak.

Kenan Doğulu Remix yarışması başlıyor Cem Yılmaz'da jüride yer alıyor!
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Kenan Doğulu, Compel ile birlikte yeni bir müzik yarışması düzenliyor. 31 Aralık 2020 tarihine kadar, amatör veya profesyonel tüm müzikseverlerin kenanidansakaldir.com adresinden katılabileceği yarışmayı ilk üç sırada tamamlayanlar çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

JÜRİ ÜYELERİ ARASINDA CEM YILMAZ DA YER ALIYOR

Yapılan remix'lerin birbirinden değerli jüri üyeleri Cem Yılmaz, Erkan Adlin, İlker Aksungar, İskender Karfakis ve Kenan Doğulu tarafından değerlendirilmesinin ardından yarışmada dereceye giren isimler 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 12.30'da açıklanacak.

 YARIŞMAYA KAYDOLMAK İÇİN SON TARİH 31 ARALIK

Müziğini geniş kitlelere duyurmak isteyen herkes yarışmaya kaydolup, yaptığı remix'i 31 Aralık 2020 tarihine kadar SoundCloud hesabına yükleyerek kazanma şansını yakalayabilir.

Kaynak: Snob Magazin

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