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Aşı açıklaması olay olmuştu Yıldız Tilbe'den yeni açıklama asla vurulmayacağım!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, koronavirüs aşısına '' asla vurulmayacağım'' diyerek yine tepki gösterdi.

Aşı açıklaması olay olmuştu Yıldız Tilbe'den yeni açıklama asla vurulmayacağım!
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Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklamalarla tepki çekmeye devam ediyor. Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı olmayacağını yinelerken, "Asla aşı vurulmayacağım. İsteyen vurulsun. AVM, sinema, sosyal hiç bir yere çıkmayacağım. Bankada hesabım olmayacak. Dayatılan bütün yaptırımlara rağmen insanlığı açık açık yok etmek istediklerini söyleyen adamların ilaçlarını ve aşılarını reddediyorum." dedi.

 "AŞIYI NASIL VURURLAR İNSANLARA ANLAMIYORUM"

Daha önce "Devlet dahi olsa bana zorla aşı yaptıramaz" diyen Tilbe, "Genleri bozulan insanların ne hale geldiğini gördünüz mü? İnsan genini bozan bir aşıyı nasıl vururlar insanlara anlamıyorum. Hollywood senaristleri yazdı dünya oynuyor, Allah'ın da bir senaryosu vardır elbet. Hepsinin üstünde, görürüz inşallah. Bu kadar doktor, profesör, bilim adamı yalan mı söylüyor vurulmayın bu aşıyı diye?" ifadelerini kullandı.

"DOLARIN ALLAH BELASINI VERSİN" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda dolar/TL'deki yükselişe ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den tepki gelmişti. Tilbe'nin "Doların Allah belasını versin" mesajı sosyal medyada ilgi görmüştü. Tilbe, "Ya da TL aradan kalksın dolar kullanalım her şey dolar üzeri TL olmasın yazık paramıza arada kalmasın" önerisinde bulunmuştu.

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