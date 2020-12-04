search menu
search
close

Mine Tugay'ın göğüs dekolteli pozlarına sosyal medyadan beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Mine Tugay'ın göğüs dekolteli pozlarına sosyal medyadan beğeni yağdı!
-A A+

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde "Şeniz" karakterine hayat veren Mine Tugay, paylaştığı son fotoğraflarla yine gündem oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Mine Tugay, göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı. 

GÖĞÜS DEKOLTELİ SPOR ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Instagram hesabından genellikle doğa, yoga, müzik, film fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, son olarak göğüs dekolteli siyah spor elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Fit vücuduyla genç kızlara taş çıkartan Mine Tugay'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

 TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR GELDİ

Öte yandan, Mine Tugay'ın paylaşımına takipçileri de yoğun ilgi gösterdi. Bazı takipçilerinin paylaşımın altına yaptığı yorumlar şu şekilde:

- Siz gerçek misiniz Mine Hanım?

- Gözlerimi alamıyorum.

- Çok güzelsiniz.

- Mine Tugay ve diğerleri.

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay (d. 28 Temmuz 1978, Konya), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da doğdu. Yeni Levent Lisesi'ni bitirdi.Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı.Ancak aralarında Özge Özberk ve Özgü Namal'ın da bulunduğu 15 kişilik sınıftan 'disiplinsizlik' iddiasıyla uzaklaştırılan 13 kişiden biri oldu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazandı.Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı. 2003 Yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Onikinci Gece ve Kuşlar Meclisi oyunlarında oynadı. Aynı yıl Gülbeyaz adlı televizyon dizisinde rol aldı.2004 yılında Adı Aşk Olsun adlı dizide ve Gönül Yarası adlı sinema filminde rol aldı. Aynı yıl Semaver Kumpanya'da Işıl Kasapoğlu ve Bülent Emin Yarar rejisiyle Mem ile Zin adlı oyunda oynadı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Karaciğer ve böbrek detoksu nedir? Karaciğer ve böbrek detoksu nedir?
Sağlık
Acun Ilıcalı harekete geçti! Emmy ödüllü oyuncu başrol oynayacak! Acun Ilıcalı harekete geçti! Emmy ödüllü oyuncu başrol oynayacak!
Magazin
En Güncel Galeriler
Bahar bu sefer de banyoda poz verdi! Takipçilerinden tepki yağdı!
Bahar bu sefer de banyoda poz verdi! Takipçilerinden tepki yağdı!
Ciciş Esra, Nihat Doğan'ı eleştireyim derken öyle bir pot kırdı ki...
Ciciş Esra, Nihat Doğan'ı eleştireyim derken öyle bir pot kırdı ki...
Jülide Ateş'in "Aldatan kadın mısınız?"sorusu Pınar'ı çileden çıkardı
Jülide Ateş'in "Aldatan kadın mısınız?"sorusu Pınar'ı çileden çıkardı
Deniz Seki klozette oturarak fotoğraf paylaştı! Tepki yağdı!
Deniz Seki klozette oturarak fotoğraf paylaştı! Tepki yağdı!
Seren'den olay açıklama: Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim!
Seren'den olay açıklama: Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim!
'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali tam bomba
'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali tam bomba
Önceki Haberler
Kereviz suyunun bu faydasına çok şaşıracaksınız!
Kereviz suyunun bu faydasına çok şaşıracaksınız!
Kenan'dan sürpriz proje! Jüride birbirinden ünlü isimler yer alacak!
Kenan'dan sürpriz proje! Jüride birbirinden ünlü isimler yer alacak!
Dış gebelik neden olur?
Dış gebelik neden olur?
Aşı açıklaması olay olan Yıldız yine esti gürledi!
Aşı açıklaması olay olan Yıldız yine esti gürledi!
İşte cildinizi parlatacak maske tarifi!
İşte cildinizi parlatacak maske tarifi!
Yağmur'dan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren'e şok sözler!
Yağmur'dan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren'e şok sözler!
Kahvaltı için enfes tat: Mayasız peynirli pişi
Kahvaltı için enfes tat: Mayasız peynirli pişi
Aşık olmanın bu etkilerine inanamayacaksınız!
Aşık olmanın bu etkilerine inanamayacaksınız!
Yorumlar