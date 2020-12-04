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Haluk Bilginer, Exxen'in 'Şeref Bey' dizisiyle ekranlara dönüyor

Acun Ilıcalı'nın yılbaşında yayına başlatacağı Exxen adlı dijital platformda Haluk Bilginer, 'Şeref Bey' dizisiyle ekranlara dönüyor

Haluk Bilginer, Exxen'in 'Şeref Bey' dizisiyle ekranlara dönüyor
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Göz dolduran oyunculuk performansıyla Emmy ödüllerine layık görülen usta oyuncu Haluk Bilginer, Acun Ilıcalı'nın yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın yılbaşında yayına başlatacağı Exxen adlı dijital platformda Bilginer, başrol oynayacak. 

ŞEREF BEY DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR 

"Masum" ve "Şahsiyet" dizilerinde takdire şayan başarısıyla adından söz ettiren Haluk Bilginer, Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul ederek Şeref Bey yapımında sevenleriyle buluşacak.

 DİZİ MART AYINDA YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK

Onur Ünlü'nün yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu da Yusuf Reha Alp'in yazdığı dizinin, senaryo danışmanlığını ise oyuncu ve yönetmen Ali Atay üstleniyor. 10 bölüm olarak çekilecek komedi dizisinde Haluk Bilginer, Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Songül Öden, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Beyti Engin ve Şükran Ovalı rol alıyor. Dizinin çekimleri tamamlanır tamamlanmaz yeni yılın mart ayında yayınlanması bekleniyor.

HALUK BİLGİNER KİMDİR? 

Haluk Bilginer 5 Haziran 1954 günü İzmir'de doğdu. Babası sigortacı Tahsin Bey, annesi ev hanımı Bedriye Hanım'dır. Çiftin üç çocuğunun ortancası olan Haluk Bilginer, İzmir Türk Koleji'nde eğitim gördüi Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu. Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi gördü. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi`nde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi gördü. 1980 ile 1991 arasından İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldığı oyun ve müzikallerden başlıcaları: My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami (West End`de Ken Hill`in) Phantom of the Opera.

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