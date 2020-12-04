Karaciğer ve böbrek detoksu nedir bol bol sebze meyve tüketin!

Toksinler, doğada bulunan veya canlı organizmalar tarafından üretilen ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olan kimyasallardır. Zamanla, çevre ve yaşam tarzı seçimlerinizden kaynaklı zararlı kimyasalların birikmesi vücudunuzun çalışma şeklini tehlikeye atabilir ve sağlığınızı etkileyebilir. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, karaciğer ve böbrek detoksu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...,



Toksinler, doğada bulunan veya canlı organizmalar tarafından üretilen ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olan kimyasallardır. Çevresel toksik maddeler; kalıcı organik kirleticiler, uçucu organik bileşikler, ağır metaller ve böcek ilaçlarını içerir. Toksinlere ve toksik maddelere maruziyet artmakta fakat esas sorun bizi bunlardan korumaya destek olacak besin değerlerinin çoğunu besinlere eklediğimiz renklendiriciler, koruyucular, tatlandırıcılar vb. ile kaybetmemizdendir. Zamanla, çevre ve yaşam tarzı seçimlerinizden kaynaklı zararlı kimyasalların birikmesi vücudunuzun çalışma şeklini tehlikeye atabilir ve sağlığınızı etkileyebilir. Vücudunuz tarafından çevresel toksinler ve ilaçlar etkin ve ayrıntılı enzimatik detoksifikasyon yolları ile nötralize edilir ve doğru beslenme (yüksek kalite protein, kompleks karbonhidratlar, lif, esansiyel yağlar) ile ilişkilendirilebilir ancak uzun süreli veya aşırı toksin maruziyeti ek destek gerektirebilmektedir.



Toksinlerden arınma sürecinde yardımcı olan ana organ karaciğer

Toksinlerden arınma sürecinde yardımcı olan ana organ karaciğerdir. Soluduğunuz veya yuttuğunuz, kan dolaşımına emilen her şey en büyük iç organ olan karaciğerden geçer. Vücut, birçok önemli protein ve besinleri düzenlemek, sentezlemek, depolamak, salgılamak ayrıca toksik veya ilaçlar, sindirim ürünleri, ölü hücreler, kirlilik, bakteri kaynaklı kimyasallar ve alkol gibi maddeleri saflaştırmak, dönüştürmek veya temizlemek için karaciğere bağlıdır.



Birçok detoks ürünü karaciğeri temizlediğini iddia eder, ancak sağlıklı bireylerde karaciğer toksinlerin depolandığı bir yer değildir. Aksine, karaciğer zararlı olabilecek kimyasal maddeleri, terle veya bağırsak ve böbrekler aracılığıyla vücuttan atılabilecek suda çözünür kimyasallara dönüştürür. Ancak, viral hepatit (A, B, C) veya alkole bağlı karaciğer hastalığı gibi bazı karaciğer koşullarına sahip kişilerde sağlıklı karaciğer olmayabilir ve toksik maddeler bazen vücutlarında birikebilir. A vitamini, demir ve bakır gibi yüksek dozlarda toksik olabilecek bazı vitamin/mineraller de karaciğer veya diğer organlarda hastalık sonucu birikebilir.





Detoks diyetlerinin veya karaciğer temizleme diyetlerinin karaciğer hastalığının tedavisinde yardımcı olduğuna dair bilimsel bir kanıt yoktur. Bazı araştırmalar, bazı besinlerin ve bitkisel takviyelerin karaciğer sağlığını artırabileceği fikrini savunsa da, bu iddiaları destekleyecek ikna edici çalışmalar yoktur. Vücudumuz kendini doğal olarak detoksifiye ettiğinden, sağlıklı olmak veya toksinlerden arınabilmek için bir meyve suyu temizleme diyeti veya sıvı detoks diyeti izlememiz gerekmez. Toksin/toksik madde maruziyetini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmamakla birlikte tüm kaynaklardan gelen dış riskleri en aza indirmenin yolları vardır. Sigara içmemek, alkol almamak, yeterince uyumak, temiz hava ve egzersiz yapmak destekleyicidir. Evde herhangi bir toksik maddenin kaynağını biliyorsanız, kaldırın veya azaltın.

Bol miktarda sebze meyve tüketin

Bilinen herhangi bir toksik malzeme kullanırken uygun koruyucu kıyafet ve/veya solunum cihazı kullanın. Bol miktarda mümkünse organik taze sebze/meyve içeren sağlıklı bir diyet takibi yapın. Fazla yağ, rafine şeker, katkı maddesi ve koruyucusu yüksek olan yiyecekleri yemekten kaçının. Kompleks karbonhidratların miktarını arttırırken orta seviyede protein ve yağ tüketin. Mümkün oldukça organik olarak yetiştirilmiş hayvanların etlerini seçmeye gayret edin.



Kafein, şeker, işlenmiş et ürünleri, trans yağlar, yüksek fruktozlu mısır şurubu, gazlı içecekler ve fazla miktarda süt ve süt ürünlerinden kaçının, bol miktarda saf su (1,5-3 lt) için. Mümkünse evinize su arıtma sistemi temin edebilir, ara ara sauna ve buhar odası gibi toksin atıcı aktiviteler deneyimleyebilirsiniz. Elma, havuç, pancar, zencefil kökü, ıspanak, armut, kereviz, lahana, ananas, turna yemişi ve diğer koyu yapraklı yeşillikler, karahindiba, buğday çimi, tarçın, kekik, zerdeçal, kimyon, kişniş, zencefil, rezene, kırmızı biber, karabiber, karanfil, maydanoz ve biberiye karaciğer ve böbreklere iyi gelen besinler arasındadır.



Kaynak: Pembenar