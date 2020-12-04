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Kereviz suyunun faydaları neler beyin sağlığını iyileştiriyor!

Beyin sağlığını iyileştirmesinden tutun da cildi ve saç sağlığını korumasına kadar pek çok faydası olan kereviz suyunun yararlarını sizler için araştırdık.

Kereviz suyunun faydaları neler beyin sağlığını iyileştiriyor!
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Kerevizin faydaları neler? Kereviz suyunun faydaları neler? Beyin sağlığını iyileştirmesinden tutun da cildi ve saç sağlığını korumasına kadar pek çok faydası olan kereviz suyunun bilinmeyenlerini sizler için araştırdık. 

 Beyin sağlığını iyileştiriyor 

Kereviz suyunun en etkili faydalarından biri beyin sağlığını iyileştirmesidir. Kereviz suyu, nöron ölümünü yavaşlatarak hafızayı güçlendiriyor. Bunun yanı sıra alzheimerla'da mücadele ediyor. 

 Cilt ve saçı besliyor 

Kereviz suyu ciltteki toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır. Bu da cildiniizn daha parlak görünmesini sağlamaktadır. ereviz suyunda bulunan antioksidan ve antienflamatuar polifenoller kan dolaşımınızdaki reaktif oksijen türlerinin temizlenmesine yardımcı olmaktadır. 

Böbrek sağlığını koruyor 

Kereviz suyu iki temel mineral içeriyor; sodyum ve potasyum. Bu mineraller vücut sıvımızın düzenleyicileri olarak işlev görüyor. Bu özelliği ile idrar üretimini kolaylaştırıyor ve idrar yolu enfeksiyonlarını, böbrek rahatsızlıklarını önlüyor.

 

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