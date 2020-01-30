Hazer Amani eşi Sıla'nın hamile olduğu haberleri için ilk kez açıklama yaptı!

MasterChef yarışmasıyla yıldızı parlayan ünlü şef Hazer Amani, Ocak ayının ikinci haftasında bir süredir aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Amani Sıla'nın hamile olduğu iddiaları hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Bebek iddialarını yalanladı

Sıla ile tatilden döndükten sonra Bebek'teki mekanında görüntülenen Hazer Amani, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Sıla ile balayına gitmediğini, sadece arkadaşları ile beraber tatil planı yaptıklarını söyleyen Amani, Sıla'nın hamilelik iddialarına da açıklık getirdi. Sıla'nın evde güzel yemekler yaptığını anlatan şef, "Bebek haberleri yalan. Ama Allah büyük. Şimdilik öyle bir şey yok" dedi.

Sıla'nın hamile olduğu söylenmişti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucuları, Sıla Gençoğlu'nun hamile olduğunu iddia etti. Hatta yaşı daha fazla ilerlemeden anne olmak isteyen 39 yaşındaki Sıla'nın bu şansı kaçırmamak için evlilik kararı aldığı söylenmişti.