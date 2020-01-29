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Renklerin ruh haline etkileri neler renkli giyinmek mutlu ediyor!

Günlük yaşantımızda yaptığımız kıyafet tercihleri ruh halimize etki ederek mutlu olmayı kolaylaştırıyor. Rengarenk giyinmek mutluluğun anahtarı oluyor!

Renklerin ruh haline etkileri neler renkli giyinmek mutlu ediyor!
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Modada son dönemlerin hakim olan görüşü renkli giyinmenin ruh halimizi düzelttiği yönünde. Kışın daha çok koyu tonlarda giyinmemiz belki de kışın getirdiği depresif ruh halinden kurtulmamızı engelliyor. Oysa rengarenk giyinmek sağlıklı bir ruh hali ve mutluluk için şart!

İklimler kıyafetlerimizi yansıtıyor

Kış havası kendini iyice hissettirdiğinde, siyah, gri ve lacivert tonlarındaki kıyafetler gardırobumuzda giderek daha çok yer kaplıyor. Giyimimiz çevredeki iklimin gerçek bir yansımalarından oluşsa da, artık sıkıcı tonların; daha sıkıcı tonlarla kombinlenmesi moda değil. Daha renkli giyinerek hem kombininize hem de kendinize neşe katabilirsiniz.

Renkler mutluluk veriyor, özgüven sağlıyor

Giysilerinizde canlı renkler tercih etmek moraliniz bozukken, eğlenceli bir şarkı dinlemeye benziyor. Renkler ruh enerjimizi yükseltmek ve ruh halimizi bir anda arttırmak için iyi bir yol sunuyor. Üstelik sevdiğimiz ve iyi hissettiğimiz renkler giydiğimizde kendimize güvenimiz de artar.

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