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Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı

Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde usta sanatçı Kemal Sunal'ın da evinin yıkıldığı öğrenildi.

Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı
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Türkiye, geçtiğimiz Cuma akşamı Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremde 41 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi de yaralandı. Elazığ merkezli deprem Malatya'da da can kaybına yol açtı.Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Orada bir köy var uzakta" başlıklı köşe yazısında deprem sonrası Malatya izlenimlerini kaleme aldı. Usta sanatçı Kemal Subal'ın da evinin yıkıldığı haberini verdi. 

Usta sanatçı Kemal Sunal'ın evide depremde yıkıldı 

Köylülere Kemal Sunal'ın doğduğu evi soran Donat, "Depremde yıkıldı. Yer ile yeksan oldu" cevabını aldığı anları anlattı.

Donat'ın "Orada bir köy var uzakta" başlıklı yazısında yer alan ilgili kısım şöyle:

"Küçük oğlumun (Tufan) nikâh şahitlerinden biri Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'di, diğeri Kemal Sunal (4 Mart 2000).

Kemal Sunal Caddesi'nde… Köylülere sorduk:

-Kemal Sunal'ın evi hangisi?… Doğduğu ev?

Yaşlı bir teyze 'Aaah, ah' diyerek iç çekti:

-Depremde yıkıldı… Yer ile yeksan oldu.

Çevremiz… Yıkılmış evlerle dolu.

Evlerin birinin altında 'Otomobil iskeleti' var.

Minare… Hasarlı… Birkaç yeri çatlak.

İleride 'Sunal Hafriyat' tabelası.

Bir başka tabela:

'Sunal Kuyumculuk.'

Tabelanın birinde Kemal Sunal'ın resmi.

Köyden bir genç… 'Hoş geldiniz' dedi… Ve 'Acımız büyük' diye devam etti:

-Kemal Sunal'ın bibisinin (Halasının) oğlu Mustafa Kara… Evi depremde yıkıldı… Enkaz altında kaldı… Sizlere ömür"

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