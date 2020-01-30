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Murat Boz'un abisinden uçakta kalp spazmı geçiren annesinin sağlık durumu hakkında açıklama!

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz, oğullarıyla Amsterdam'dan dönerken uçakta kalp spazmı geçirdi.

Murat Boz'un abisinden uçakta kalp spazmı geçiren annesinin sağlık durumu hakkında açıklama!
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O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmanın yanı sıra konserlerine devam eden şarkıcı Murat Boz, önceki gün Amsterdam'da konser verdi. Konsere annesi Nedret Boz ve abisi Ali Boz ile giden şarkıcı, İstanbul'a dönerken annesinin uçaktan fenalaşmasıyla panik dolu anlar yaşadı. Boz kardeşlerden Ali Boz, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak annesinin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Uçakta panik dolu anlar yaşadı 

Amsterdam'dan Türkiye'ye dönerken uçakta kalp spazmı geçiren anne Nedret Boz, uçağın piste inmesiyle hastaneye kaldırıldı. Annesini apar topar hastaneye kaldıran Boz kardeşlerden Ali Boz, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak şunları anlattı:

''Ne zaman güzel bir fotoğraf paylaşsam anneme bir sıkıntı oluyor''

"Amsterdam dönüşü uçakta rahatsızlandı. Havada olduğumuz için yapacak bir şey yoktu ama baya bir tedirgin olduk. Şu an çok iyi tetkikler yapıldı. Birde gribal enfeksiyon oldu. Bayanların daha çok yaşadığı sistis var biliyorsunuz onlar da birleşince sıkıntı oldu. 3,5 saatlik yolun yorgunluğu ile birleşince böyle bir sıkıntı yaşadık. Şu an çok şükür hiçbir şeyi yok. Ben annemin bizimle gelmesini çok istemiştim onun içinde bir tedirginlik oldu. Ne zaman güzel bir fotoğraf paylaşsam anneme bir sıkıntı oluyor. Nazara inanmaya başladım. O gece tetkikler yapıldı sonra taburcu oldu."

 Murat Boz'un abisinden uçakta kalp spazmı geçiren annesinin sağlık durumu hakkında açıklama!

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