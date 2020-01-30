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Murat Özben kimdir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Şafak Sınırsız' karakterini canlandıran Murat Özben yeni bölümde diziye veda etti!

Murat Özben kimdir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etti!
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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bu sezon dahil olan devlet tiyatrosu oyuncusu Murat Özben son bölümde diziden ayrıldı. SOsyal medya hesabından açıklama yapan Özben ''Bundan sonraki süreçte yeni projeler ile tekrar ekranda olacağım'' dedi. 

''Yeni projeler ile ekranda olacağım''

 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bu sezon dahil olan devlet tiyatrosu oyuncusu Murat Özben son bölümde diziden ayrıldı. Özben "Güzel arkadaşlıklar dostluklar kurdum. Oynadığım karakter senaryo gereği ölmesi gerekiyordu. Bundan sonraki süreçte yeni projeler ile tekrar ekranda olacağım" dedi.

Peki murat Özben kimdir? 

1 Ocak 1976 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. 43 yaşında olan ünlü oyuncu Oğlak burcudur. 80 kilo ve 1.76 cm uzunluğundadır. İlköğretimi ardından Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Özben halen İstanbul Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapmaktadır.

Murat Özben kimdir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etti!

 

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