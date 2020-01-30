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Domuz gribi teşhisi konulan şarkıcı Nilüfer, taburcu olacağı tarihi duyurdu

Domuz gribi teşhisiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Nilüfer, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taburcu olacağı tarihi duyurdu.

Domuz gribi teşhisi konulan şarkıcı Nilüfer, taburcu olacağı tarihi duyurdu
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Ünlü şarkıcı Nilüfer, yaklaşık 20 önce soğuk algınlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Domuz gribi teşhisi konulan şarkıcıdan günler sonra ilk paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından iyi olduğunu duyurarak hayranlarına müjdeli haberi veren Nilüfer taburcu olacağı tarihi de duyurdu. 

''Ne virüsmüş ya''

Domuz gribi teşhisi konulduğu için gözetim altına alınan Nilüfer, sosyal medya hesabından hastanede yattığı süre zarfında neler yaşadığını anlattı. Hastanedeki penceresinden gördüğü bir martının görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Nilüfer aynı zamanda müjdeli haberi de verdi. Nilüfer paylaşımında "Hastane odamda beni ziyarete geldi. Ve çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün. Ne virüsmüş yaaa. Bir kaç gün içinde evimde olacağım inşallah dostlar" dedi.

Domuz gribi teşhisi konulan şarkıcı Nilüfer, taburcu olacağı tarihi duyurdu

Domuz gribi nedir, belirtileri neler? 

A tipi influenza virüsü olarak da bilinen H1N1 virüsünün sebep olduğu bir grip türü olan domuz gribi, sıklıkla kış aylarında görülen ve mevsimsel grip hastalığı ile aynı belirtilerle kendini gösteren bir hastalıktır. Kişisel özelliklere göre değişmekle beraber domuz gribi belirtileri şu şekilde sıralanabilir; Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, vücut ağrıları, baş ağrısı, ateşe bağlı olarak üşüme.

 

 

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