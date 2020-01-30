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Hanife Gürdal sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaştı

Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturan Hanife Gürdal, Instagram hesabının hikayeler kısmından düğün davetiyesini paylaştı

Hanife Gürdal sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaştı
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Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran ve sonrasında başörtüsünü açtığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, geçtiğimiz ay fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturmuştu. Hanife sosyal medya hesabının hikaye bölümünden düğün davetiyesini paylaştı. 

Düğün davetiyesini paylaştı 

Ani bir kararla nikah masasına oturduktan günler sonra eşi ile olan tüm fotoğraflarını silen ve sonrasında imalı paylaşımlar yapan Hanife'nin eşi ile ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde kendi fotoğrafını paylaşarak düğün müjdesi veren Hanife Gürdal, bu kez düğün davetiyesini sosyal medya hesabından paylaştı.Gürdal ve Ayvaz çifti,2 Şubat'ta İzmir'in Torbalı ilçesinde dünyaevine girecek.

Hanife Gürdal sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaştı 

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