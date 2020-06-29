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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı!

Basketbolcu Cedi Osman ile adı aşk iddialarına karışan Ebru Şahin, sessizliğini bozdu. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberleri yalanladı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı!
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ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle bilinen Ebru Şahin, NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklık getirdi.

"Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor"

Ebru Şahin, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımla söz konusu aşk iddialarına tepki gösterdi. Şahin paylaşımında, "Aynı akşam aynı yerde iki farklı kişiyle baş başa yemek yemiş, iki ayrı aşka yelken açmışım size göre ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Yaptığınız habere mi mesleğinize mi kendinize mi saygınız yok bilmiyorum. Doğru haber yapmanız gerektiğinde işini kaliteyle yapan habercilerimizin zaten haberi olur. Hava sıcak tabii araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay siz de haklısınız ama ayıp." açıklamasını yaptı.

Cedi de yalanladı

Başarılı basketbolcu Cedi Osman da Ebru Şahin ile çıkan haberleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı. Cedi Osman paylaşımında, "Bugün çıkan haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu konu üzerinden insanların mağdur edilmemesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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