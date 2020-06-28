Komedyen Cem Yılmaz'dan filmini duyurmayan Netflix'e: Tweet atma mı dediler

Komedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler 2'yi paylaşmayan Netflix'e sert çıktı. Cem Yılmaz, tepkisini twitter hesabından göstererek şu paylaşımı yaptı: "Netflix Türkiye'nin haberi yoktur büyük ihtimalle Netflix Türkiye tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım tweet atma mı dediler yoksa?"

Yılmaz'ın tepkisinin ardından duyuru yapıldı

Cem Yılmaz'ın tepkisinin ardından Netflix ekibi Cem Yılmaz'ın sözlerini alıntılayarak, "Bu bir Karakomik Filmler-2 duyuru tweet'idir" tweeti attı. Netflix'in bu hareketine Cem Yılmaz, "Buranın 3.Dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin. Şakacı seni" şeklinde bir yanıt verdi.