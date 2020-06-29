Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı söylenen Aleyna Tilki: Daha fazla aldım

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, rol aldığı dondurma reklamı ve reklamda seslendirdiği şarkı ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Aleyna, reklamla ilgili "Klasik dünya listelerine girdik. İki kez girdik bu listeye. Güzel bir proje oldu. Ersay Üner abi ve Ozan Çolakoğlu abi birleşince çok iyi oluyor. Klibimizi ben yönetmek istedim ama yönetmediğim iyi oldu. Çok eğlendim. Rengarenk bir reklam oldu. Benim oyun alanım gibi oldu. Reklamım bile dünya listelerde ülkemizi temsil etti. Bu zor süreçte hepimize moral oldu" dedi.

"Yazılan ücretten daha fazla aldım"

Aleyna Tilki, dondurma reklamı için 1 milyon 500 bin TL aldığı iddialarını yanıtladı. Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre Aleyna, "Yazılan ücretten daha fazla aldım. Bağış yapıyorum, kardeşimin eğitimine ve kendi gelişimime harcıyorum. Bağış yapmayı çok seviyorum." diye konuştu.