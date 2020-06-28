Alişan ölümden döndüğü kazayla ilgili merak edilenleri anlattı!

Şarkıcı Alişan, eşi, 2 yaşındaki bebekleri ve bakıcısıyla İzmir'e giderken trafik kazası geçirdi. Takla atıp 30 metre sürüklenen araçtan hafif yaralarla kurtulan Alişan, kaza hakkındaki iddiaları Twitter hesabından yanıtladı.

"Lastik parçandığı için kaza yaptım"

Kaza sonrası yaptığı ilk açıklamasında "Aracın aksı kırıldı galiba" diyen Alişan gerçek kaza nedenini henüz bilmediği söyleyerek "Ben kazanın aks kırılmasından kaynaklandığını söylemedim. Kazadan 15 dakika sonra arabanın halini görünce eşime 'aks kırılmış aşkım bak' dedim. Kazanın neden kaynaklandığını hala bilmiyoruz, dün ustalara sordum muhtemelen lastik parçalanmış. Ve arabanın hakimiyetini o yüzden kaybettim" dedi.

Hız limitini aştığı iddialarına yanıt verdi

Kazayı aracı hızlı kullandığı için yaptığı söylenen Alişan, sözlerine şöyle devam etti: "Hız sınırına gelirsek. Evet hız sınırı 120 ve benim en son hatırladığım 140 km yazıyordu ibrede.150 km hız diye bir şey yazmıyordu raporda... Ayrıca fren izleri dediğiniz şey fren değil. Araba takla attıktan sonra ters bir şekilde sürüklendi izler muhtemelen o. Frene bastığımda zaten yapamadım ki. Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim. Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun 150 km hıza çıkmadım diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim..."

"Ben alacağım dersleri aldım"

Alişan sözlerine kazadan aldığı derlerden bahsederek, "Ben alacağım dersleri bundan sonra ne yapmamam gerektiğini anladım ve beni arayan herkesi de uyarıyorum. Allah'ım düşmanıma bile yaşatmasın böyle bir şey. Herkesi kazadan, beladan, gözden korusun" dedi.