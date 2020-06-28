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Haluk Levent yardım yaparken kimlere öncelik tanıdıklarını açıkladı!

Şarkıcı Haluk Levent, Uyku eğitmeni Esra Şimşek'in Instagram canlı yayınına katıldı. Haluk Levent, "AHBAP derneğinde yardımlarda öncelik, çocuk ve anneler" dedi

Haluk Levent yardım yaparken kimlere öncelik tanıdıklarını açıkladı!
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Kurucusu olduğu AHBAP derneği ile pek çok yardıma muhtaç insana yardım eden şarkıcı Haluk Levent, canlı yayınla Esra Şimşek'in sorularını yanıtladı. Haluk Levent, yapılan yardımlarda yardımlarda kimlere öncelik tanıdıklarına da değindi.

"Yardımlarda önceliğimiz çocuklar ve anneler"

Aracından Esra Şimşek'in canlı yayınına bağlanan Levent, tüm soruları samimiyetle yanıtladı. Şarkıcı, "Yardım yapmak isteyenler yardıma ihtiyacı olanlardan daha azdır. Yardım etmek isteyenler Twitter'daki bir kampanyamın altına 'Ben yardım etmek istiyorum' desinler ve ben direkt onları ararım ve onlar artık benim ahbabım olur. AHBAP'a yardım etmek isteyenler Twitter hesabı açıp benimle görüşebilirler. Yardım almak isteyenler de aynısını yapacak. Çocuk ve anneler her zaman önceliğimizde" dedi.

"Sosyal medya hesaplarımı ben yönetiyorum"

Aynı anda binlerce kişiden mesaj aldığını belirten Haluk Levent, "Sosyal medya hesaplarımı sadece ben yönetiyorum. Bu işler ekibe bırakılmaz. Davet ya da organizasyon birine devredilebilir ama yardım işler devredilemez. Her zaman motive olmaya çalışıyor. Anne olmanın varlığı motive olmaktır. Dünyanın en büyük aşkına sahip olan kişi annedir. Bütün evrende olan en güzel duygu annenin evladına duyduğu sevgidir. Bu aşk anneleri motive eder. benim annelere bir şey söylememe gerek yok" şeklinde konuştu.

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