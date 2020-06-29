İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor!

Son günlerde ailesiyle ilgili sorunlar yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in aşk hayatında yüzü güldü. 68 yaşındaki ünlü türkücü, gönlünü 26 yaşındaki Gülçin Karakaya'ya kaptırdı.

26 yaşındaki isimle birlikte

Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran İmparator İbrahim Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez 2. Sayfa programında kameralar karşısına geçti. Tatlıses'in 26 yaşında olduğu iddia edilen sevgilisi Gülçin Karakaya ile 3. kez nikah masasına oturup oturmayacağı ise merak konusu oldu.

Oğlu ile canlı yayında barıştı

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde gayrimenkul satışlarıyla ilgili oğlu Ahmet Tatlı'dan "Beni tehdit ediyor" diyerek şikayetçi oldu. Röportaj veren Tatlıses, arasının açıldığı oğluyla "Benim göz bebeğim" diyerek kamera önünde sarılıp barıştı.