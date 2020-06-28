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YKS'de şarkıcı Mabel Matiz'le ilgili soru sorulması sosyal medyayı salladı!

Üniversite sınavı YKS'nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi'nde Mabel Matiz'in Fırtınadayım şarkısındaki bir cümlenin sorulması Twitter'da gündem oldu.

YKS'de şarkıcı Mabel Matiz'le ilgili soru sorulması sosyal medyayı salladı!
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Üniversitelere girişin ilk adımı olan YKS'nin TYT aşaması, dün saat 10.15'te başladı ve 165 dakikada tamamlandı. Sınava girenlerden alınan ilk bilgilere göre TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesinde anlatılmak istenen nedir?" şeklinde bir soru yöneltildi. Bu soru sosyal medyada Mabel Matiz'i gündeme oturttu. 

'Farkındayım' şarkısı soru olarak geldi

YKS sorusunda geçen "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesi ise aynı zamanda Mabel Matiz'in "Fırtınadayım" şarkısının bir dizesi. YKS'ye giren öğrenciler nedeniyle sosyal medyada Mabet Matiz ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başladı.

Mabel Matiz'den açıklama

Öğrencilerin sınavla ilgili paylaşımlarının ardından sosyal medyadan açıklama yapan şarkıcı, "Sevgili arkadaşlar selam. Bugünkü YKS sınavında şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu. Valla ne diyeyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum, ama bu bir şey" dedi.

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