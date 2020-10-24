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Hülya Açıkgöz'den bomba açıklama konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar!

Hadise'nin arasının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz, sosyal medya hesabından ünlü şarkıcı ile ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Hülya Açıkgöz'den bomba açıklama konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar!
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Hülya Açıkgöz, sosyal medya hesabından kendisine gelen "Kendiniz neden açık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"Doğruları konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar"

Açıkgöz, sosyal medya kullanıcısının bu sorusunu, "Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye’ye adım atamazlar. Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim." sözleriyle yanıtladı.

Hadise ile Hülya Açıkgöz arasında ne olmuştu?

Her şey, iki kardeşin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün 2018 yazında intihara teşebbüs etmesiyle başlamıştı. Zor günler geçiren Hadise, o zamanki menajeri de yapan ablası Hülya Açıkgöz ile küsmüştü. Sosyal medyada da birbirlerine ağır göndermeler yapan iki kardeş arasındaki kriz, mahkeme koridorlarına taşınmıştı.

Hülya Açıkgöz, geçtiğimiz aylarda "Üzülme ey can. Bu günde varlığını hiçe sayanlar, gün gelir gölgeni bile ararlar" mesajını paylaşmıştı. Bu sözler, Hadise'ye ağır gönderme olarak algılandı.

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