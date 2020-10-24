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Oyuncu Demet Özdemir'den itiraf insanların sevgisini kaybetmekten korkuyorum!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, reklam yüzü olduğu markanın lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnsanların sevgisini kaybetmekten korktuğunu açıkladı.

Oyuncu Demet Özdemir'den itiraf insanların sevgisini kaybetmekten korkuyorum!
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Demet Özdemir, özel hayatı ve kariyeriyle samimi açıklamalar yaptı. Kendisini hayatta tutan en büyük gücün ailesi olduğunu belirten Özdemir, "En büyük gücüm ailem. Sonra arkadaşlarım, işim. İlk üç hep bunlar olmuştur." şeklinde konuştu.

"Türkan Şoray'ı canlandırmak isterim""

Demet Özdemir kendisine yöneltilen "Sanat camiasından kimin hayatını canlandırmak istersiniz? sorusuna "Türkan Şoray'ı çok canlandırmak isterim. Onun Yeşilçam dünyasını, sinemasını canlandırmayı isterdim. Tabii onun dışında sayabileceğim çok saygın insanlar da var." cevabını verdi.

"Kaybetmekten korktuğum şey insanların sevgisi olur"

Instagram hesabında 11 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir, "İleride popülaritenizi kaybetmek gibi bir endişeniz var mı?" şeklindeki soruya, "Popülarite kaybetme korkum yok. Bu saatten sonra sevilmesem tabii ki üzülürüm. Bunu popülariteye bağlamadığım için ikisini ayırabilirim. Kaybetmekten korktuğum şey aslında insanların sevgisi olur. Onunla ilgili de anlaştığım projelerde ve kendi yaşam tarzımda buna çok dikkat ettiğimi düşünüyorum. Tabii ki o korkum var" diye yanıt verdi.

 

Kaynak: Habertürk

 

 

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