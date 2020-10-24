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Sabunun faydaları neler zararlı böcekleri öldürüyor!

Sabunun faydaları neler? Sıvı sabunlarla birlikte artık pek tercih edilmeyen doğal katı sabunun faydalarını duyunca evinizden eksik etmeyeceksiniz!

Sabunun faydaları neler zararlı böcekleri öldürüyor!
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Yaygınlaşan sıvı sabun kullanımıyla birlikte katı sabunlar artık lavabonun bir köşesinde işlevsiz bir şekilde yer alır hale geldi. Fakat papucu dama atılan katı sabunların günlük hayatta ne kadar fazla işe yaradığını bilseniz kullanmaz mıydınız? Peki sabunun faydaları neler? Ayakkabıyı genişletmesinden tutun da zararlı böcekleri öldürmesine kadar pek çok konuda yarar sağlayan katı sabunların bilinmeyen faydalarını sizler için hazırladık! 

Buğulanan gözlük camlarını temizler

Gözlük takanlar camlarının buğulanmasının ne kadar sıkıcı olduğunu bilirler. Bu buğulanmayı temizlerken de çoğu kişi çoğu zaman yanlış yöntemleri tercih ediyor.  Yapılması gereken camın sabunla ovalanması ve ardından da temiz ve kuru bezle temizlenmesi. Aynı şeyi banyo aynaları için de yapabilirsiniz.

Sıkan ayakkabıları genişletiyor

Kıyafetler kadar çok para harcadığımız şeylerden biri de ayakkabılarımızdır. Zman zaman aldığımız ayakkabılar ayağımızı vuruyor, nasıl olsa bir süre sonra genişler diyerek eziyet çekiyoruz. İşte katı sabun bu eziyeti çekmemizi önlüyor. Tek yapmanız gereken ayakkabının iç arka kısmını sabunla sürtmek.Ayakkabınızın genişlediğini göreceksiniz. 

Sıkışan fermuarı açıyor

Kıyafetlerimizi giyerken zaman zaman sıkışan fermuarlar canımızı çok sıkıyor. Fermuarı sıkıştığı kumaştan çıkarmaya çalışmakta epey zaman alıyor. Bunun da önüne sabunla geçmek mümkün. Sıkı fermuarları kolayca açmak için sıkışan yerine önüne ve arkasına sabun sürtmeniz yeterli. Fermuarınızın sıkıştığı yerden kurtulmasına yardımcı olacaktır. 

Zararlı böcekleri öldürüyor

Bahçenizdeki zararlı böceklerden kurtulmak için kimyasal kullanmak zorunda değilsiniz. Kokusu ağır olan sabunları rendelermişçesine bahçeye serpmeniz yeterli.

 

 

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