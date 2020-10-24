Şarkıcı Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı açıklaması tek sevdiğim kadın o!

2018 yılında sürpriz bir kararla Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı. Aradan geçen uzun zamanın ardından çift tekrar bir araya gelse de ilişkilerindeki krizi atlatamadı ve yollarını ayırdı.

"Futbolcu olsam Ronaldo olurdum"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Maç sonrası gazetecilerle sohbet eden Sinan Akçıl, kendisini Cristiano Ronaldo'ya benzeterek, "Futbolcu olsam Ronaldo olurdum kesin. Artık yeşil sahalara döndüm. Herkesi sahalara beklerim." şeklinde konuştu.

"Tek sevdiğim kadın Burcu"

Muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili sorularına da içtenlikle cevap veren Akçıl, "Bir süreç vardı ve o süreç artık tatlıya bağlandı. Benim tek sevdiğim kadın var o da Burcu Kıratlı. Diğer konuları açmaya bile değmez. Burada önemli olan her zaman Burcu'dur benim için. Burcu'yu hiçbir Allah'ın kulu üzemez, buna izin vermem." dedi.