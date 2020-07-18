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Huysuz Virjin Zeki Müren'den neden nefret ediyordu yıllar önce sebebini açıklamış!

Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti. Dursunoğlu, Zeki Müren'le arasının açık olduğunu yıllar önce verdiği röportajda açıklamış.

Huysuz Virjin Zeki Müren'den neden nefret ediyordu yıllar önce sebebini açıklamış!
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Türkiye'deki komedi ve şov dünyasının önemli isimlerinden biri olan Seyfi Dursunoğlu, 15 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. 87 yaşında yaşama vefat eden Dursunoğlu'nun, ünlü sanatçı Zeki Müren ile arasının açık olduğu biliniyordu. Huysuz Virjin lakaplı Dursunoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, Zeki Müren ile aralarında yaşananlar da merak konusu oldu.

2013 yılında Posta gazetesine konuşan Dursunoğlu, usta sanatçı Müren ile aralarının neden bozuk olduğunu ve geçmişte neler yaşandığını anlatmıştı. Dursunoğlu, söz konusu söyleşide şu ifadeleri kullanmıştı: "Zeki Müren'le okul arkadaşı olduğumuz halde beni kadrosuna almak istemedi. Gazinolarda komedyen assolistten evvel çıkar. Ben komedyen olduğum için Zeki Müren'den hemen önce çıkacaktım."

"Müren önce benim sahneye çıkmamı istemedi"

"Dünya güzeli bir kadın oluyorum, incecik belim var, bacaklarım, vücudum muntazam. 'Önden pırıl pırıl bu çıkacak, arkasından ben, bütün godoşluğum çıkacak ortaya; almayım ben bunu kadroma' dedi herhalde. Kadrosuna almaya bir kere teşebbüs etti; haber yolladı. 'Nerede çıkacağım?' dedim. 'İki sıra kızdan sonra' dediler. Sıra kızlardan sonra ben, sonra türkücü, popçu, assolist çıkacak. Oysa geleneksel sıralama assolistten hemen önce komedyenin çıkması. 'Kabul etmiyorum' dedim. Telefon açtı, 'Neden kabul etmedin? Seni kadroya almıştım ben' dedi. 'Hem gece kulübünde hem gazinoda çalışıyorum, burası bana fazla geldi kusura bakma' dedim."

"Zeki Müren'den hep uzak kalmayı tercih ettim"

"Zeki Müren ayağında apartman topuk çizmeler, gladyatör kıyafetiyle sahnede Dede Efendi okuyordu. Samimi olsaydım ona fazla acayip olan o kıyafetleri giydirmezdim. Ama Zeki Müren'den hep uzak kalmayı tercih ettim. Onun avanesi olmak istemedim. Etrafında 5-6 kişi olurdu. Bir yere önden o girerdi, arkasında avaneleri, bedavacıları."

"Süründüm ama Zeki Müren'e gitmedim"

"O pozisyona düşmek hiç istemedim. Niye bedava yemek yiyeceğim, içki içeceğim diye bir insanın avanesi olayım? Oturduğum bodrum katında süründüm ama kalkıp Zeki Müren'e gitmedim.O da farketti, sağa sola benimle ilgili sitem ederdi. Biraz da mizacım öyleydi benim. Çocukken de yaşıtım misafir çocuklarına 'Hoşgeldiniz' der, 4 katlı evimizin en üst katındaki odama çekilirdim. Yalnızlığı ve mesafeyi seven bir insanım."

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