Evde avokadolu saç maskesi nasıl yapılır balla karıştırarak uygulayın!

Vitamin ve mineral deposu, sağlık açısından oldukça faydalı bir besin olan avokado, canlı ve sağlıklı saçlara kavuşmanızı da sağlayacak. Peki evde avokado maskesi nasıl yapılır? İşte malzemeler ve yapılışı...

Ballı avokado maskesi malzemeleri:

1 adet olgun avokado

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı su

Nasıl uygulanır?

1 adet olgun avokadonun önce kabuğunu soyun ve çekirdeği çıkartılır. Ardından çatal yardımı ile iyice ezin. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ile bir yemek kaşığı bal karışıma ilave edilir ve elde edilen karışım çok yoğunsa 1 yemek kaşığı su eklenir.

Elde edilen karışım saçların uçlarından başlanarak bütün saça yedirilir ve 15 dakika kadar bu şekilde beklenir. Ardından şampuan ve ılık su kullanılarak durulanır.