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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan olay itiraf: Babamdan nefret ediyordum

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı programda bomba açıklamalarda bulundu. Çıtak, babasından nefret ettiği anlar olduğunu itiraf etti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan olay itiraf: Babamdan nefret ediyordum
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Merve Şahin ve Melis Özcan'ın sunduğu Sorgu Sual'in ilk konuğu oldu. Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili gündem olan açıklamalara imza attı. 

"İdo'yla konuşmuyoruz"

Dilan Çıtak, İdo Tatlıses sorusuna "Çok ilgilenmiyorum. Konuşmuyoruz. Bazı insanlar bir takım normlara bürünmek için maske takarlar o insanlardan uzaklaşmanız gerekir" dedi. Babasıyla arasının kötü olmasını İdo'ya bağlayan Çıtak "Babamın çevresinden etkilendiği kesin" dedi. "İdo Tatlıses sesinizi kıskanıyor mu?" sorusuna ise "İnsanların baskılarıyla belki olabilir" diyerek yanıtladı.

"Babamdan nefret ettiğim zamanlar oldu"

Kendisine yönelen sorulara samimiyetle cevap veren Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili sorulan “Hiç nefret ettiğiniz bir an oldu mu?” sorusuna da “Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığında babamdan nefretim ettiğim zamanlar oldu” diye konuştu.

"Babam, ona 'Siz' diye hitap etmemi istiyor"

Çıtak "Babam dediğiniz kişi hangisi" sorusuna ise Cem Çıtak yanıtını verdi. Çıtak babasına siz diye hitap ettiğini bunu da İbo'nun istediğini de sözlerine ekledi.

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