Komedyen Cem Yılmaz'dan esprili aşı yanıtı: Acun ya da Nusret bulacak!

Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programının konuğu olan Cem Yılmaz, yine herkesi kırdı, geçirdi. Cem Yılmaz, esprili bir dille koronavirüs aşısını Acun Ilıcalı'nın bulduğunu söyleyerek, "Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret. Nusret bulursa altın kaplamasını da yapar" ifadelerini kullandı.

"Acun aşıyı buldu"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Acun aşıyı buldu. Bütün Türkiye bunu beklemiyor muydu? Bence bekliyordu. Sizi temin ederim ya Acun bulacak ya da Nusret. Nusret bulursa altın kaplamasını da yapar" diye konuştu.

Medyada benimle ilgili en sık duyduğum şey: Ateş püskürdü

Cem Yılmaz'ın olduğu en iyi Cem Yılmaz filmi hangisi?' sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi: "Çok geniş bir yelpazede bana reaksiyon var. Adam mesela başkalarının yazdığı filmlerde çok iyi diyor. Şunu demek istiyorlar benim sevenlerim, "Her yaptığın mükemmel olması lazım" Benim böyle bir ehliyetim yok ki. Sevmediğim filmim yok. Geçen hafta pandemiden dolayı Pek Yakında filmine denk geldim. Çok mutlulukla izledim. Çok güzel bir film.

Daha fazlası benim elimden gelmiyor. 25 senedir kapalı gişe oynuyorum. Bununla ilgili hiçbir şey duymadım şu zamana kadar. Ulusal medyada benimle ilgili duyduğum en sık şey: Ateş püskürdü. Bu kısmını gerçekten çözemedim. Artık bunun anlaşılması lazım. Bu bir şaka. Tıpkı Zafer abinin geçen gün eşiyle bir yemek yemesi gibi"