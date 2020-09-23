Müge Anlı'dan Aleyna Çakır dosyasını kapattığı iddiasına cevap: Namussuzluk olur

Gazeteci Müge Anlı'nın evinde ölü bulunan Aleyna Çakır ve intihar eden Gülay Uygun konularını işlemeyi bir süreliğine bıraktığı söylentileri sosyal medyanın gündemine oturdu. Anlı ise tepkilerin ardından bugün yayınlanan programında iddialara yanıt verdi.

Dosyaları kapattığı söylendi

Müge Anlı, hafta içi her gün canlı yayınlanan programında Haziran'da evinde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır'ın konusunu işlemeye başladı. Olayın genişlemesi ve farklı konuların eklenmesiyle Çakır olayında baş şüpheli Ümitcan Uygun'un annesinin ölmesinin ardından Anlı'nın "İnsanların acısını yaşamasına müsaade edelim" diyerek konuları bir süre işlememeye karar verdiği konuşuluyor.

"Olayın peşini bırakmam namussuzluk olur"

Dünkü programında Aleyna Çakır'ın ailesini konuk almayan Müge Anlı, bugünkü yayınında ise aileyi stüdyoda ağırladı. "Siz benim arkamda duruyorken benim bu konunun peşini bırakmam namussuzluk olur" diyen Müge Anlı, sözlerine şöyle devam etti: "Dosyaya girilmesi için birinin gelip 'sizi arayan kim' demesi lazım. Benim böyle bir yetkim yok ki. Ben buraya gelenleri geçireyim daktiloya da tanık diye vereyim."

"Ben daha ne yapayım?"

Dün gördüm çok üzüldüm 'Müge Anlı korktu mu, çekindi mi?' diyorlar. Arkadaşlar bakın her zaman söylüyorum; yapabileceğim ne kaldı? Benim yapabileceğim daha ne kaldı söyleyin yapayım. Bu kadar daha şahit bulamam ki. Herkes konuştu zaten. Kamuoyunda bununla ilgili poliste ve savcıda bir kanaat oluştu bence.

Gecenin 12'sinden sonrası yok, biz yayınladık. Ben adalete güveniyorum. Güvenmek zorundayım başka güvenebileceğim bir mecra yok. Ama kendimi de anlatmak istiyorum. Daha ne yapılsın? Savcı ne karar verir onun kararını ne ben değerlendirebilirim ne siz değerlendirebilirsiniz. "