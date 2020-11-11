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İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show ne zaman başlayacak yayın tarihi netleşti!

İzmir depremi sonrası yayınına ara verilen İbo Show, 14 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Programın konukları Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş olacak.

İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show ne zaman başlayacak yayın tarihi netleşti!
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İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekrana geri dönüyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show, ilk bölümüyle 14 Kasım Cumartesi 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

Sibel Can ile Tatlıses düet yapacak

Yıllar önce geçirdiği kaza sonrası müzik kariyerine ara veren İbrahim Tatlıses, yeni programında yeniden şarkı söyleyecek. İlk fragmanın yayınlandığı programda Tatlıses ile Sibel Can düet yapıyor.

 

İlk kez 1993'te yayınlandı

İbo Show, İbrahim Tatlıses tarafından sunulan ve 19 Kasım 1993 tarihinde başlayan talk-show programıdır. İlk sezonu Kanal 6'da yayımlanmış daha sonra Star TV, Atv ve Beyaz TV gibi kanallara geçmiştir. Özellikle, 1990'lı yıllardaki programıyla reyting rekorları kırmıştır ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Olgun Şimşek ve Evrim Akın gibi oyuncular program içinde kısa skeçlerde oynamışlardır. 2010'lu yıllarda HD yayın yapmaya başlamıştır. Program, 13 Mart 2011 tarihinde İbrahim Tatlıses'in yaşadığı olaylardan sonra sona ermiştir. Programın tüm bölümleri ve programdan kesitler İbrahim Tatlıses'in Youtube kanalı üzerinden yayınlanmaktadır. 31 Ekim 2020'de yeni sezonu ile Star TV'de başlaması planlanan program 30 Ekim 2020'de olan İzmir Depremi nedeniyle ileri tarihe ertelenmiştir. 14 Kasım 2020'de yayımlanmaya başlayacaktır.

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