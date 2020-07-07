Ekşili bamya yemeği nasıl yapılır ekmek banmalık tat!

Bamya yemeği çocukken nefret ettiğimiz ancak büyüdükten sonra severek tüketilen lezzetler arasında yer alıyor. Bamya yemeğinin kıvamını tutturmak için pişirirken dikkatli olmak gerekiyor. Suyuna ekmek banmak isteyeceğiniz nefis mi nefis bir tarifle karşınızdayız. Ekşili bamya yemeği tarifine buyurun. İşte ekşili bamya yemeği tarifi...

Malzemeler:

350 gram bamya

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet soğan

4 adet orta boy domates

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Bamyaların tepe kısımlarını çok derine girmeden ayıklayın. Soğanları doğrayın ve domatesleri rendeleyin. Bir tencerenin içerisine zeytinyağı, salça ve soğanları alın. Güzelce kavurun. Ardından üzerine bamyaları ilave edin. Dikkatli bir şekilde karıştırın. Üzerine domatesleri, limon suyunu, nar ekşisini, tuz ve baharatları ekleyin. Güzelce karıştırıp yarım su bardağı kadar su ekleyin. Yemeğinizin kapağını kapatarak orta ateşte pişmeye bırakın. Gerekirse su ilavesinde bulunabilirsiniz ancak çok karıştırmamaya özen gösterin. Bamyaların çok yumuşamadan pişmesine özen gösterin. Bamyalar orta kıvamda pişince ocağın altını kapatın. Biraz ılıdıktan sonra servis edin. Afiyetler olsun!