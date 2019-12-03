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İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi

Daha önce bir kere evlilik yapan İrem Derici, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen "Bakire misin?" sorusuna paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi.

İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi
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Her hareketi olay olan ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen İrem Derici bu kez de sosyal medya hesabından verdiği cevapla magazin gündemine oturdu. Derici, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinden gelen "Bakire misin?" ve "Kadınlara ilgi duyuyor musun?" sorularına cevap verdi. Ünlü şarkıcının bu cevapları ise sosyal medyayı salladı. 

''Bugüne kadar kadınlara ilgi duymadım''

Özel hayatı ve yaşantısı hakkında her türlü konuya açık yüreklilikle cevap veren İrem Derici, bir takipçisinin "Hemcinslerine ilgi duyduğun oldu mu? Yani kızlara" sorusuna "Yani kızlara diyerek açıkladığın için çok teşekkür ederim. Ben de sağlama yapmış oldum. Bugüne kadar olmadı" dedi. Bu konu hakkında gelen "Sanki sizde kızlara ilgi duyuyor algısı var biraz gibi ama" sorusuna da cevap veren Derici, "Ay aman kime ne duyduğum ne fark eder? Küpeştelere ilgi duyuyorum ben. Küpeşteseksüelim. Oldu mu aşkım" tepkisini verdi.

İrem Derici,

''Bakire misin?''

Ünlü şarkıcı İrem Derici 2014 yılında radyocu ve aranjör Rıza Esendemir ile evlenmişti. Esendemir ile evlenen ve 2 yıl sonra boşanan İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını paylaşarak "Hatta kalın lütfen bağlıyorum" diyerek şaşırttı.
 

İrem Derici,

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