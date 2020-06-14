Şarkıcı Ebru Polat hayranıyla evlenme kararı aldı!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı çıkışlarda sık sık gündeme geliyor. Maddi durumun hiçbir önemi olmadığını söyleyen Polat, "Hayranımla evleniyorum yakında sizinle tanıştıracağım" dedi.

"Karantinada evlenmeye karar verdim"

Instagram'da her anını takipçileriyle paylaşan Ebru Polat, gittiği kuaförde takipçilerine evlilik müjdesini verdi. Video paylaşımıyla özel hayatı hakkında konuşan şarkıcı, "Her güne 1 sevgili koyacağım diye şaka yapmıştım şimdi karantinadan çıktık evlenmeye karar verdim. Benim evlilik fobim vardı. Geçecek inşallah. Hak yoluna döndük hepimiz aklımız başımıza geldi. Doğru olanın evlilik olduğununa karar verdim. Ben hayranımla evleneceğim demiştim. Eşimi size yakında göstereceğim. Evet evleneceğim az kaldı" dedi.

"Para pul benim için önemli değil"

Bir hayranının "Yakışıklılığı, parası, misyonu falan çok önemli değil. Önemli olan sana layık mı?" mesajını da yanıtlayan Polat, "Benim için para pul vs. önemli değil. Önemli olan beni seven, sayan, değer veren dürüst bir insan olması" diye konuştu.