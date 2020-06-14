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Çılbır nasıl yapılır hafta sonu kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak!

Sabah kahvaltılarınıza çeşitlilik kazandırmak istemez misiniz? Sadece birkaç dakikada hazırlayacağınız bu tarife hayran kalacaksınız! İşte hazırlanışı!

Çılbır nasıl yapılır hafta sonu kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak!
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Çılbır nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Haftasonu kahvaltılarınızı renkledirmek istemez misiniz? Şahane bir öneri ile karşınızdayız!  Sadece birkaç dakikada hazırlayacağınız bu tarife hem siz hem de sevdikleriniz bayılacak. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda.

Malzemeler: 5 su bardağı su, 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 2 dilim kızarmış ekmek, 1 çay kaşığı tereyağı, 4 dal maydanoz, 1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Derin bir tencerede su kaynatmaya başlayın ve su kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısığa getirin. Ardından kaynayan suyu karıştırarak girdap oluşmasını sağlayın. Yumurtaları, dağılmasını önlemek için bir kasenin içine tek tek kırıp tencere içindeki girdabın içine yavaşça bırakın. Yaklaşık 3-4 dakika sonunda yumurtaların beyaz kısımlarının tamamen piştiğini, içininse rafadan olduğunu fark edeceksiniz. Poşe yumurtaları servis tabağına alın. Kızarttığınız ekmek dilimlerinin üzerine tereyağı sürüp ardından poşe yumurtaları üzerine yerleştirin. Son süslemeler içinse kıyılmış maydanoz yaprakları ve karabiber kullanabilirsiniz.

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