Baklava paylaşımı yapan ünlü şarkıcı Halsey'den itiraf Türk çıktım!

Yıldız şarkıcı Halsey, Türk hayranlarını sevindiren bir paylaşıma imza attı. Halsey dün ev baklavası fotoğrafı paylaşarak "Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum" notunu düştü. Türk hayranlarından gelen Türkiye daveti üzerine ünlü şarkıcı, Türk olduğunu itiraf etti.

"Macar asıllı olduğumu sanıyordum Türk çıktım!"

Başarılı şarkıcı, baklava resmini paylaşıp "Türkiye'de baklava yemeni tavsiye ediyorum" diyen hayranına, "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" itirafında bulundu.

Halsey kimdir?

Ashley Nicolette Frangipane, 29 Eylül 1994'te Edison, New Jersey'de doğan Amerikalı şarkıcı ve söz yazarıdır. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.

2014 yılında Halsey "Ghost" isimli bir şarkı kaydetti ve onu SoundCloud'da yayınladı. Şarkı Halsey'e dikkat çekti ve o Astrawelker plak ile etiket imzaladı. Sonradan "Room 93" başlıklı ilk EP'sini 27 Ekim 2014'te yayınladı. Yine 2014'te açılış sanatçısı olarak The Kooks ile tura çıktı. 2015 yılında, Halsey, Twitter'da festivalde en çok konuşulan sanatçı oldu.