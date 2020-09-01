İşte Benim Stilim yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düştü!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nihal Candan'ın sevgilisi Hakan Boy, bir binadan düşerek ağır yaralandı. İntihar girişiminde bulunduğuöne sürülen Boy, hastanede tedavi görüyor.

Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Sözcü'de yer alan habere göre; Olay, 25 Ağustos Salı günü Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İntihar ettiği iddia edilen Boy, ağır şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Boy, yoğun bakıma alındı.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Boy'un, Nişantaşı'nda özel bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

"Gücüne güveniyorum"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nihal Candan, 4 gün önce sevgilisiyle olan fotoğraflarını paylaşarak "Anılarımız için çok teşekkürler. Yeniler için dua ediyorum. Gücünü biliyorum, gücüne güveniyorum" dedi.