Hedefe ulaşmak için neler yapmalıyız spesifik hedefler belirleyin!

Bir sınavda başarılı olmak, üniversiteyi kazanmak, yeni bir araba ya da ev almak... Hedeflerimiz yaşamımız boyunca değir ve biz hep daha iyisine ulaşmayı isteriz. Çünkü hedefler bizi hayatta tutar, motivasyonumuzu artırır. Hayattaki hedefiniz ne olursa olsun başarılı olmanız tutarlı ve sabırlı olmayabağlıdır. İşte size hedeflerinize ulaşmanızda rehberiniz olacak 5 yöntem...

Motivasyonunuzu tanımlayın

Sabah uyandığınızda kendinize sorular sorun. Niyetleriniz neler ve bunlara nasıl ulaşacaksınız? Sizi ne motive eder? Rüya bir tatil mi yoksa kariyerinizde ilerlemek mi? Motivasyonu zihninizde tutmak hedeflerinize ulaşma yolunda önemli bir hatırlatıcıdır. Uyandığınızda yapacağınız 15 dakikalık basit bir meditasyon, gün içerisinde zihninizin pozitif kalmasına yarar. Sizin için özel anlamlara sahip sözleri görünür yerlere yazarak ihtiyaç duyduğunuzda onlardan ilham alabilirsiniz.

Değişime yardımcı bir çevre yaratın

Başarınızda çevrenizin de etkisi büyüktür elbette. Hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak alışkanlıklar edinin. Bunların en temeli, öz-bakıma yatırım yapmaktır. Sağlıklı ve dinlenmiş değilseniz, zihin açıklığı olmaksızın çalışıyorsanız, istediklerinizi başarma olasılığınız düşük olacaktır. Zihninize, bedeninize ve ruhunuza bakmanız, kendinizi geliştirebilmenize olanak sağlayacak en iyi yerde olduğunuz anlamına gelir.

Başarısızlıklardan ders çıkarın

Başarısızlık, pek çoğumuz için ağır bir yük ve hatta süreç içerisinde oldukça utanç vericidir; ancak zamanla hepsinin sizin iyiliğiniz için olduğunu anlarsınız. Kişi, gücünü zorlukların içerisinde bulur. Gücünüzü bulun ve bırakın sizi amacınıza doğru fırlatsın. Başarısızlık her hayatın kaçınılmazıdır; işin anahtarı, başarısızlıklarla olduğunuz kişi değil, olmak istediğiniz kişi olarak baş etmektir.

Yapısal bir zaman çizelgesi oluşturun

Her bir hedefte spesifik adımlar belirleyin, her bir adıma zaman sınırı koyun, her bir zaman sınırına tamamlanması gereken günlük görevler verin. Büyük hedefleri küçük parçalara bölmek, sonra da her bir parçayı günlük bazda tamamlamak, bir şeyler başarma, daha büyük bir şeye doğru ilerleme ve ölçülebilir gelişim sağlama hissi verir.

Hedefleriniz spesifik, ölçülebilir olsun

Zamanın çoğunda, kendimizi geliştirme yolundaki en büyük engel, bizzat kendimiziz. Fazla düşünmeye ve bir sonraki adımdan korkmaya çok zaman harcıyoruz. Başarmak istediklerinize dair yalnızca fikir edinmeyle ya da plan yapmakla yetinmeyin; düşüncelerinizi bir yere yazmanız ve detaylı bir plan çıkarmanız çok önemli. Yukarıda bahsedilen özelliklerin her birini – spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zamana dayalı – planlarınıza dahil edin