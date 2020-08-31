search menu
search
close

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya: Onu yatağıma attım

Yakın dostlar Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar, Ayvalık'ta buluştu. Ilıcalı'yı Ayvalık'taki evinde ağırlayan Avşar, "Onu yatağıma attım" diyerek şaka yaptı.

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya: Onu yatağıma attım
-A A+

Ayvalık'ta tatil yapan Acun Ilıcalı Hülya Avşar ve kardeşi Helin'le biraraya geldi. Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile İstanbul'dan taşınarak Ayvalık'a yerleşen Hülya Avşar'ı ziyaret etti. Avşar, Ayvalık'tan ev almadığını oraya gittiğinde ise kendi evinde kaldığını söyleyen Ilıcalı'ya "Onu yatağıma attım" diyerek şaka yaptı.

"Hülya ile her yıl buluşuyoruz"

Ünlü televizyoncu, Ayvalık'ı çok sevdiğini ve Hülya Avşar'ı ziyarete geldiğini söyledi ve ekledi: "Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik. Ayvalık çok güzel ve karekteristlik bir yer. Hülya'nın da yıllardan beri burada olmasının sebebini çok iyi anlıyorum. Burası kendine özgü bir yer. Benzeri çok olmayan bir yer. Ben denizden geldiğim için buranın denizi de çok güzel"

"Acun'u yatağıma attım"

Hülya Avşar, Acun'un kendisine konuk olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Her geldiğinde gönlümü feth ediyor. Bazen boğasım geliyor ama ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek" diye konuştu. Muhabirin, "Acun Ilıcalı buradan bir ev aldı mı" sorusunu cevaplayan Ilıcalı, "Hayır buradan bir ev almadım" dedi. Hülya Avşar da "Onun buradan ev almasına gerek yok. Bu ev onun" yanıtını verdi. Hülya Avşar'ın evine 10 kere misafir olduğu ve orada uyuduğunu söyleyen Ilıcalı'ya, Avşar kızı "Evet onu yatağıma attım" diyerek masadakileri kahkahaya esprisiyle karşılık verdi. Ayvalık'taki bu aile yemeğine Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yanı sıra, Hülya Avşar'ın ablası Leyla Avşar ve kız kardeşi Helin Avşar yer aldı.

Kaynak: İHA

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
45 kilo veren Adele'den bikinili paylaşım! 45 kilo veren Adele'den bikinili paylaşım!
Magazin
Hedefinize ulaşmanızda size yardımcı olacak 5 altın kural! Hedefinize ulaşmanızda size yardımcı olacak 5 altın kural!
Psikoloji
En Güncel Galeriler
Güldür Güldür'ün Bilal'i evlendi! İşte düğünden kareler!
Güldür Güldür'ün Bilal'i evlendi! İşte düğünden kareler!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Sihirli Annem Ceren, kına gecesi yaptı! Nedimeler de tanıdık!
Sihirli Annem Ceren, kına gecesi yaptı! Nedimeler de tanıdık!
MasterChef Esra, Instagram'da bambaşka biri! Her paylaşımı ayrı olay!
MasterChef Esra, Instagram'da bambaşka biri! Her paylaşımı ayrı olay!
İşte Benim Stilim'in yarışmacısının estetikli hali herkesi şoke etti!
İşte Benim Stilim'in yarışmacısının estetikli hali herkesi şoke etti!
Survivor Aycan'ın sahil pozuna takipçilerinden beğeni yağdı!
Survivor Aycan'ın sahil pozuna takipçilerinden beğeni yağdı!
Önceki Haberler
Kivi maskesi ile cildiniz anında parlasın!
Kivi maskesi ile cildiniz anında parlasın!
Berrak'ın ikinci şezlong vakası! Bakın bu sefer kimle yakalandı!
Berrak'ın ikinci şezlong vakası! Bakın bu sefer kimle yakalandı!
Partneriniz size karşı ilgisiz davranıyorsa... 
Partneriniz size karşı ilgisiz davranıyorsa... 
TRT spikeri korkuttu! 'Hava sıcak' dedi daha fazla dayanamadı!
TRT spikeri korkuttu! 'Hava sıcak' dedi daha fazla dayanamadı!
MasterChef'te favori isim elendi! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu!
MasterChef'te favori isim elendi! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu!
Reytinglerde çakıldı! Didem Arslan'ın programı için yeni hamle!
Reytinglerde çakıldı! Didem Arslan'ın programı için yeni hamle!
Brad Pitt'in model sevgilisi Nicole Poturalski evli çıktı!
Brad Pitt'in model sevgilisi Nicole Poturalski evli çıktı!
Hande'den 'Ünlenmek için soyunmalı mıyım?' diyen takipçisine yanıt!
Hande'den 'Ünlenmek için soyunmalı mıyım?' diyen takipçisine yanıt!
Yorumlar