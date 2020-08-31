Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya: Onu yatağıma attım

Ayvalık'ta tatil yapan Acun Ilıcalı Hülya Avşar ve kardeşi Helin'le biraraya geldi. Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile İstanbul'dan taşınarak Ayvalık'a yerleşen Hülya Avşar'ı ziyaret etti. Avşar, Ayvalık'tan ev almadığını oraya gittiğinde ise kendi evinde kaldığını söyleyen Ilıcalı'ya "Onu yatağıma attım" diyerek şaka yaptı.

"Hülya ile her yıl buluşuyoruz"

Ünlü televizyoncu, Ayvalık'ı çok sevdiğini ve Hülya Avşar'ı ziyarete geldiğini söyledi ve ekledi: "Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik. Ayvalık çok güzel ve karekteristlik bir yer. Hülya'nın da yıllardan beri burada olmasının sebebini çok iyi anlıyorum. Burası kendine özgü bir yer. Benzeri çok olmayan bir yer. Ben denizden geldiğim için buranın denizi de çok güzel"

"Acun'u yatağıma attım"

Hülya Avşar, Acun'un kendisine konuk olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Her geldiğinde gönlümü feth ediyor. Bazen boğasım geliyor ama ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek" diye konuştu. Muhabirin, "Acun Ilıcalı buradan bir ev aldı mı" sorusunu cevaplayan Ilıcalı, "Hayır buradan bir ev almadım" dedi. Hülya Avşar da "Onun buradan ev almasına gerek yok. Bu ev onun" yanıtını verdi. Hülya Avşar'ın evine 10 kere misafir olduğu ve orada uyuduğunu söyleyen Ilıcalı'ya, Avşar kızı "Evet onu yatağıma attım" diyerek masadakileri kahkahaya esprisiyle karşılık verdi. Ayvalık'taki bu aile yemeğine Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yanı sıra, Hülya Avşar'ın ablası Leyla Avşar ve kız kardeşi Helin Avşar yer aldı.

Kaynak: İHA