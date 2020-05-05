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Kivi maskesi nasıl yapılır cildiniz anında parlayacak!

Muz, havuç, elma ve daha birçok besin cilt maskeleri için kullandığımız doğal ürünlerden. Kivi de cilde doğal parlaklık katarak, cildi gençleştiriyor!

Kivi maskesi nasıl yapılır cildiniz anında parlayacak!
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Evden çıkamadığımız bir aydan uzun süren bu dönemde, hepimiz cildimizde birtakım sorunlar görmeye başladık. Pandemi etkisini kaybedip, normalleşme dönemine girerken cilt bakımınızı atlatmamak istiyorsanız tam da size uygun bir tarifimiz var. Vitamin ve mineral deposu kiviyle hazırlayacağınız bu kolay maske sayesinde cildiniz anında parıldayacak. Sizi daha fazla bekletmeden kivi maskesi tarifini aşağıya bırakıyoruz...

Kivideki C ve E vitamini cilde parlaklık veriyor

Kivi doğal bir alkalidir, bu da sık sık tükettiğimiz asitli yiyeceklerin etkilerini önlemede yardımcı olur. Sağlıklı bir vücut, sizi aktif, enerji dolu ve genç bir cilde sahip olmanıza yardımcı olan, iyi bir pH dengesine sahip bir vücuttur. Kivide bulunan C ve E vitaminlerinin cilt bozulmasını önleyen antioksidan görevi gördüğü için cilt için mükemmel bir meyvedir.

Bir diğer malzeme: Muz 

Muzdaki cildi besleyen, nemlendiren ve nemlendiren, yumuşak, esnek ve kırışıksız hale getiren potasyum, vitaminler ve su içeriğiyle cildi güzelleştirir.

Malzemeler 

Kivi - 1 adet, muz - 1 adet, sade yoğurt - 1 yemek kaşığı. Bir kiviyi kabuğundan ayırdıktan sonra bir kabın içinde ezin. 1 soyulmuş muzu kiviye ekleyin ve parçalayın. Kivi-muz karışımına 1 çorba kaşığı sade yoğurt ekleyin. Pürüzsüz bir macun oluşturmak için malzemeleri iyice karıştırın.

Kivi yüz maskesini yüzünüze eşit olarak yayın. Besin maddelerinin cildinize 20-30 dakika nüfuz etmesine izin verin. Ilık suya batırılmış yumuşak bir bez kullanarak maskeyi yavaşça silin. Cildinizi suyla tamamen durulayın ve kurulayın.

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