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Kolay humus nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Ortadoğu'nun meşhur tadı humusu en pratik haliyle sizlerle buluşturuyoruz. İşte 10 dakikada hazırlanabilen kolay humus tarifi!

Kolay humus nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!
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Lübnan mutfağının benzersiz lezzeti humus, sofraları renklendiren meze tariflerinden biri. Arapça nohut anlamına gelen humus, Antakya ve Mersin'de de meşhur bir tat. Kıvamını tutturmanın zaman zaman zor olduğu humusu bu tarif sayesinde tam kıvamında yapabileceksiniz. Lezzetiyle favoriniz olacak kolay humus tarifini mutlaka denemenizi öneriyoruz. İşte nefis kolay humus tarifi!

Kolay humus tarifi için malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış nohut
3 yemek kaşığı tahin
5 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
1/2 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı karabiber
1/2 su bardağı su

Yapılışı:

Nohutları bir gece önce ıslatın ve ertesi gün suyunu süzüp temiz su ekledikten sonra, düdüklü tencere kullanıyorsanız 30 dakika, normal tencere kullanıyorsanız 1-1,5 saat haşlayın. Haşlanmış 2 su bardağı nohutu bir mutfak robotunun içine alın. Üzerine 2 diş sarımsağı, tahini, zeytinyağını, sıkılmış limon suyunu, şekeri, baharatlarını ve suyu ekleyip püre haline gelene dek robottan geçirin. Elde edilen humusu bir servis tabağına alıp üzerine zeytinyağı ve kırmızı toz biber gezdirip servis edin. Afiyet olsun!

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