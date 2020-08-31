Fudge tatlısı nasıl yapılır çikolataya rakip olacak tat!

Birçok çeşidi bulunan fudge'u biz bugün bitter çikolatalı haliyle paylaşıyoruz. Yalnızca üç malzemeden oluşan bu lezzeti evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Lokumu andıran enfes kremsi yapısıyla bayılacağınız fudge tarifi için sizi mutfağa alalım. İşte şahane bitter çikolatalı fudge tarifi...

Malzemeler:

85 gram eritilmiş bitter çikolata

Yarım su bardağı badem ezmesi

Yarım su bardağı suda bekletilmiş çekirdeksiz hurma

Kıvam alması için:

Dilediğiniz kadar badem sütü, badem yağı veya sadece su

Üzeri için:

Badem ezmesi

Nasıl yapılır?

Tarifi yapmadan 1 gece önce hurmaları ılık suda bekletin. Böylece daha yumuşak ve kolay karışabilen hurma elde edeceksiniz. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve ılıması için bekleyin. Yüksek hızlı bir karıştırıcıya badem ezmesini, hurmaları ve erittiğiniz bitter çikolatayı koyun ve homojen bir karışım elde edene kadar çırpın. Daha iyi karışması için içerisine dilediğiniz miktarda badem sütü, badem yağı ya da su ekleyin. Karışımı dondurucuda saklayabileceğiniz bir kabın içine yayın. 30 dakika dondurucuda bekletin. Daha sonra karelere bölün ve üzerine dilerseniz ekstradan badem ezmesi sürün. Afiyet olsun!

Not: 1 ay boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz.