45 kilo veren Adele, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozla olay oldu!

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen İngiliz şarkıcı Adele, sosyal medya paylaşımlarıyla geçirdiği değişimi gözler önüne seriyor. Instagram hesabından fit vücudunu hayranlarıyla paylaşan 32 yaşındaki şarkıcı, son fotoğrafıyla bir anda gündeme oturdu.

Bikinili pozuyla dikkat çekti

Bikinili olduğu bir pozunu yayınlayan Adele’in Jamaika desenlerini tercih etmesi ve saç stili tartışma yarattı. Notting Hill Karnavalı’nın korona nedeniyle iptal edilmesine dikkat çeken şarkıcının fotoğrafı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Eleştiren de oldu takdir eden de

Adele’e kültür yağmacılığı yaptığı yönünde eleştiriler yöneltilirken, bazı hayranları ise, “İnsanlar çıldırmış. Kadın yalnızca verdiği inanılmaz kiloları göstermek istemişti. Sakın silme ve özür dileme. Cesur olmana ihtiyacımız var” ifadeleriyle şarkıcıyı savundu.