Jennifer Lopez'den "Para libidonuzu yükseltir mi?" sorusuna olay cevap!

Bir dergiye samimi açıklamalarda bulunan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, cinsel hayatıyla ilgili bir soruya verdiği cüretkar cevapla olay oldu. Lopez, "Para libidonuzu yükseltir mi?" sorusuna "Birçok şey yükseltir ama para bunlardan biri değil" cevabını verdi.

''Birçok şey libidomu yükseltir''

Glamour dergisine konuşan Latin yıldız Jennifer Lopez, "Para, libidonuzu yükseltir mi?" sorusuna gülerek, "Birçok şey libidomu yükseltir ama para bunlardan biri değil. Fakat severim. Beni harekete geçirir mi bilemem ancak bazı şeyleri kolaylaştırdığı kesin" cevabını verdi.

''Aday gösterilmeyince üzüldüm''

Oprah Winfrey'in moderatörlüğünü üstlendiği bir sohbet etkinliğine konuk olan Lopez, en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmemesine çok üzüldüğünü söyleyerek şunları anlatmıştı: "Üzüldüm... Biraz üzüldüm... Film hakkında çok fazla makale vardı. Kariyerimde hiç olmadığı kadar iyi eleştiri aldım. Ayrıca birçok kez "Oscar'a aday gösterilecek, bu olacak. Olmazsa çılgınsınız' şeklinde yorumlar duydum."