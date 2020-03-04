search menu
search
close

Akciğer hastalıkları belirtileri neler nefes darlığınızın sebebi astım olabilir!

Akciğer hastalıkları da diğer hastalıklar gibi bazı semptomlara sahip. Bu işaretleri dikkate alıp tedavi olarak sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.

Akciğer hastalıkları belirtileri neler nefes darlığınızın sebebi astım olabilir!
-A A+

Şehir hayatı, hava kirliliği, tütün kullanımı gibi faktörler akciğerlerimize büyük bir yük oluşturuyor. Bu faktörler akciğer hastalıklarının oluşumunu hızlandırıyor. Hastalıklar gösterdikleri bazı belirtilerle akciğerlerinizde sorun olduğunun işaretini veriyor. İşte akciğerlerinizde bir şeylerin ters gittiğini gösteren 5 işaret!

Sırt ve omuz ağrısı 

Sırt ve omuz hatta göğüs ağrısı nadir görülen semptomlar olarak belirtilmesine rağmen akciğer kanserinin erken evre belirtileri olabilir. Bu ağrıyı daha güçlü ve normal sırt ağrısından daha uzun süre yaşarsanız mutlaka hekiminize başvurun.

Nefes darlığı 

Nefes darlığına çoğunlukla astım, alerji gibi kalp veya akciğer rahatsızlıkları neden olmaktadır. Bunu yaşıyorsanız ortamınızı değiştirmek hatta bir süre şehir hayatından uzakta kalmak çok iyi olabilir. Çok sık nefes darlığı yaşıyorsanız doktorunuza başvurun.

Öksürük 

Öksürük, soğuk algınlığı sonucu gelişebilir ancak aynı zamanda kronik hastalıkların bir belirtisi de olabilir. Bu nedenle farklı öksürük tiplerini nasıl ayırt edeceğinizi bilmek önemli. Özellikle öksürükten sonra gelen kan, akciğer kanserini işaret ediyor olabilir.

Enerji eksikliği 

Uykusuzluk veya stres yorgunluğunuzun nedeni, olabilir ancak çok sık kendinizi anormal derecede yorgun hissediyorsanız, öksürüğünüz hiç geçmiyorsa ve iştah kaybı yaşıyorsanız altında yatan başka bir durum olabilir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kansere yakalanmayı önleyen mucize! Kansere yakalanmayı önleyen mucize!
Organik
Sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlayacak tüyolar! Sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlayacak tüyolar!
Saç
En Güncel Galeriler
Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'ine bir de şimdi bakın!
Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'ine bir de şimdi bakın!
Ünlü şarkıcıdan bir ilk! Yaş günü diye çıplak fotoğrafını paylaştı!
Ünlü şarkıcıdan bir ilk! Yaş günü diye çıplak fotoğrafını paylaştı!
Kardashian'dan dehşete düşüren cinsel ilişki itirafı!
Kardashian'dan dehşete düşüren cinsel ilişki itirafı!
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'inin son halini görenler şok oldu!
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'inin son halini görenler şok oldu!
Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Hilal Cebeci rahibe oldu
Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Hilal Cebeci rahibe oldu
Bir tuhaf gelenek! Ölen kocasının cinsel organını boynuna asıp...
Bir tuhaf gelenek! Ölen kocasının cinsel organını boynuna asıp...
Önceki Haberler
Acun bombayı patlattı! Survivor hayranları için bir ilk olacak!
Acun bombayı patlattı! Survivor hayranları için bir ilk olacak!
Şoke eden aşk iddiası! Murat gönlünü Deren'e mi kaptırdı?
Şoke eden aşk iddiası! Murat gönlünü Deren'e mi kaptırdı?
Çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu!
Çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu!
Sanat dünyasının acı kaybı! Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!
Sanat dünyasının acı kaybı! Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!
Meme estetiğinde bunlara dikkat!
Meme estetiğinde bunlara dikkat!
Şehitlerimiz için gelen mesajı ''Vicdansız'' notuyla ifşa etti!
Şehitlerimiz için gelen mesajı ''Vicdansız'' notuyla ifşa etti!
Kahvaltının enfes lezzeti: Yumurta-ı Humayun
Kahvaltının enfes lezzeti: Yumurta-ı Humayun
Evlenecekleri konuşulan ünlü çiftten kötü haber!
Evlenecekleri konuşulan ünlü çiftten kötü haber!
Yorumlar