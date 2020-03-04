Akciğer hastalıkları belirtileri neler nefes darlığınızın sebebi astım olabilir!

Şehir hayatı, hava kirliliği, tütün kullanımı gibi faktörler akciğerlerimize büyük bir yük oluşturuyor. Bu faktörler akciğer hastalıklarının oluşumunu hızlandırıyor. Hastalıklar gösterdikleri bazı belirtilerle akciğerlerinizde sorun olduğunun işaretini veriyor. İşte akciğerlerinizde bir şeylerin ters gittiğini gösteren 5 işaret!

Sırt ve omuz ağrısı



Sırt ve omuz hatta göğüs ağrısı nadir görülen semptomlar olarak belirtilmesine rağmen akciğer kanserinin erken evre belirtileri olabilir. Bu ağrıyı daha güçlü ve normal sırt ağrısından daha uzun süre yaşarsanız mutlaka hekiminize başvurun.

Nefes darlığı

Nefes darlığına çoğunlukla astım, alerji gibi kalp veya akciğer rahatsızlıkları neden olmaktadır. Bunu yaşıyorsanız ortamınızı değiştirmek hatta bir süre şehir hayatından uzakta kalmak çok iyi olabilir. Çok sık nefes darlığı yaşıyorsanız doktorunuza başvurun.

Öksürük

Öksürük, soğuk algınlığı sonucu gelişebilir ancak aynı zamanda kronik hastalıkların bir belirtisi de olabilir. Bu nedenle farklı öksürük tiplerini nasıl ayırt edeceğinizi bilmek önemli. Özellikle öksürükten sonra gelen kan, akciğer kanserini işaret ediyor olabilir.

Enerji eksikliği

Uykusuzluk veya stres yorgunluğunuzun nedeni, olabilir ancak çok sık kendinizi anormal derecede yorgun hissediyorsanız, öksürüğünüz hiç geçmiyorsa ve iştah kaybı yaşıyorsanız altında yatan başka bir durum olabilir.