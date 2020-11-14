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Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşinden ilk açıklama Kalbin alt köşesinden pıhtı alındı

'Uzaylı türkücü' olarak anılan Mustafa Topaloğlu, dün canlı yayın sonrası kalp krizi geçirmişti. Eşi son durumunu gözyaşları içerisinde anlattı.

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşinden ilk açıklama Kalbin alt köşesinden pıhtı alındı
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'Uzaylı türkücü' olarak anılan Mustafa Topaloğlu, dün Demet Akalın ile Alişan'ın programına konuk olduktan sonra kuliste fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Eşinin kalp krizi geçirdiğini anlayan Hasibe Topaloğlu, hemen yardım çağırarak en yakın hastaneye gittiler. Topaloğlu'nun eşi sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcının hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. 

"KALBİN SAĞ ALT KÖŞESİNDEN PIHTI ALDILAR"

Milliyet'te yer alan habere göre, gözyaşları içinde eşinden gelecek güzel haberi bekleyen Hasibe Topaloğlu, hastane önünde kendisini bekleyen muhabirine yaptığı açıklamada "Çok korktum, çok terledi ve bembeyaz oldu. Kalbin sağ alt köşesinden bir pıhtı alındığını söylediler. Kurtuldu çok şükür. Yoğun bakımda kalacak" diyerek gözyaşı döktü.

 HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" ifadelerini kullandı. Hayati tehlikeyi atlatan Topaloğlu, 72 saat yoğun bakımda tedavi edilecek.

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