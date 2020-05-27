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Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı

Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi açıkladı.

Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
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Geçtğimiz günlerde Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden istifa eden Buket Aydın,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Başarılı sunucu, "Yeni yayın dönemi yani Eylül ayı gibi yeniden buluşacağız" diyerek sevenlerine müjdeli haberi verdi. 

''Eylül ayı gibi yeniden buluşacağız''

Buket Aydın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Mesajlarınızı okuyorum ama hepsine cevap vermem imkansız. Öncelikle beni sürekli soran anne babalarınıza hürmetlerimi iletin. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Yeni yayın dönemi yani Eylül ayı gibi yeniden buluşacağız" ifadelerini kullandı.

''Görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum'' 

Buket Aydın, 9 Mayıs'ta sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak istifa ettiğini duyurmuştu. Buket Aydın paylaşımında, "16 yıldan beri sizlere haber verme görevimi layıkıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu uğurda yeri geldi kendimi, yeri geldi ailemi ikinci plana koymaktan çekinmedim çünkü; sizlere haber vermek benim için nefes almak kadar kıymetli. Bu yaklaşımımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Hepimizin bildiği gibi yaşadığımız pandemi süreci içerdiği tüm zorluklara rağmen, bana kendimi dinleme ve hayatımı gözden geçirme şansı verdi. Evet, hayat çok kısa ve önceliklerimiz bizim kaderimiz. Durup, dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlenmiş olduğum görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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