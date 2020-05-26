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Limon kremalı kek nasıl yapılır bir dilim yemek yetmez!

Kek, birçoğumuzun vazgeçemediği tatlardan. İşin içine bir de limon aroması ve krema girince inanılmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte limon kremalı kek tarifi!

Limon kremalı kek nasıl yapılır bir dilim yemek yetmez!
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Lezzetiyle, yumuşacık dokusuyla sizi mest edecek bir kek tarifiyle daha karşınızdayız. Beş çayınıza eşlik edecek, buram buram limon kokan, enfes kremasıyla baştan çıkartan bir tat. Tarifi hazırlayalım ve bir dilim yumuşacık kek alıp güzel havaların tadını çıkaralım ne dersiniz? Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler:

Keki İçin:

3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1/2 adet limonun suyu
3 yemek kaşığı su
1 adet limon kabuğu rendesi
1 paket vanilin
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu

Kreması İçin:

3,5 su bardağı süt(700ml.)
1 çay bardağı toz şeker
1,5 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı buğday nişastası
2 adet yumurta sarısı
1/2 adet limonun suyu
1 adet limon kabuğu rendesi
1 çay kaşığı toz zerdeçal
1 paket vanilin
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı labne peyniri

Yapılışı:

Geniş bir karıştırma kasesinde yumurta ve toz şekeri, şeker eriyene dek çırpın. Üzerine sıvı yağ, limon suyu, su, limon kabuğu rendesi ve vanilini de ekleyeip 1 dakika daha çırpın. Son olarak un ve kabartma tozunu da ekledikten sonra 2 dakika daha çırpın, kek harcınız artık hazır!

Fırın tepsisinin üzerine pişirme kağıdını serin. Üzerine kek harcının tamamını boşaltın ve spatula yardımıyla tüm yüzeye eşit dağılmasını sağlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırından fırına ısı farklılıkları olacağı için, kekin çok kurumamasına dikkat edin.

Kremayı hazırlamak için; süt, şeker, un, nişasta, yumurta sarısı, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve toz zerdeçal ekleyip koyu kıvam alana dek sürekli çırparak pişirin. Koyu kıvam alan kremaya son olarak vanilin ve tereyağı ekleyip tekrar karıştırın ve ocaktan alıp, oda sıcaklığında soğutun.

Fırından çıkardığınız keki enlemesine ikiye bölün. Yarısını bir borcamın tabanına yerleştirin ve üzerine oda sıcaklığında soğuttuğunuz limonlu kremanın tamamını ekleyin. Spatulayla, kremayı her yere eşit dağıttıktan sonra kalan kekin yarısını da üzerine ekleyip, buzdolabında en az 2 saat soğutun. Servis etmeden önce kekin üzerine pudra şekeri serpiştirin ve afiyetle tüketin!

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